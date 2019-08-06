CHP'li Okan Gaytancıoğlu'nun yasak aşkı konuştu! Danışmanıyla tuvalette yakaladım

Tanışıklığım üniversitede başladı

50 yaşındayım, iki kez evlendim. İlk eşimden üç çocuğum ve bir torunum, ikinci eşimden de öğrenme güçlüğü yaşayan, özel eğitimde okuyan bir çocuğum var. Çok zorluklarla büyüttüm çocuklarımı. Ben hiç aşk evliliği yapmadım. 50 yaşındayım ve âşık oldum. Okan Gaytancıoğlu ile tanışıklığım Edirne Trakya Üniversitesi'nde başladı. 6-7 ay kendisiyle aşk yaşadık. O benim ilk aşkımdı.