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CHP'li Nurten Yontar peruğunu çıkardı, Meclis dakikalarca ayakta alkışladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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CHP'li Nurten Yontar peruğunu çıkardı, Meclis dakikalarca ayakta alkışladı

TBMM Genel Kurulunda, dün CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çektiği konuşmasının sonunda peruğunu çıkardı. Yontar'ı tüm vekiller ayakta alkışladı.

CHP'li Nurten Yontar peruğunu çıkardı, Meclis dakikalarca ayakta alkışladı

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi. Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek." ifadelerini kullandı. Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi. Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

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CHP'li Nurten Yontar peruğunu çıkardı, Meclis dakikalarca ayakta alkışladı

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

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CHP'li Nurten Yontar peruğunu çıkardı, Meclis dakikalarca ayakta alkışladı

CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel." diyerek peruğunu çıkardı, maske taktı. 

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CHP'li Nurten Yontar peruğunu çıkardı, Meclis dakikalarca ayakta alkışladı

Genel Kuruldaki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.

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