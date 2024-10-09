CHP'li Nurten Yontar peruğunu çıkardı, Meclis dakikalarca ayakta alkışladı
TBMM Genel Kurulunda, dün CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çektiği konuşmasının sonunda peruğunu çıkardı. Yontar'ı tüm vekiller ayakta alkışladı.
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi. Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek." ifadelerini kullandı. Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi. Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.
CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel." diyerek peruğunu çıkardı, maske taktı.
Genel Kuruldaki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.