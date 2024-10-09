CHP'li Nurten Yontar peruğunu çıkardı, Meclis dakikalarca ayakta alkışladı

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, öldürülen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi gerçekleştirdi. Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım, 'kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın' diyerek." ifadelerini kullandı. Genel Kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi. Karaca, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.