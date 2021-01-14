CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden 500 liralık zam! Yüzde 125 zamma aileler tepki gösterdi
İSTANBUL'da CHP'li Esenyurt Belediyesi kreşlere 500 liralık zam yaptı. Belediye önünde toplanan bir grup kadın, zamma tepki gösterdi. Davullu zurnalı protestoda 'Hani her şey güzel olacaktı' pankartları dikkat çekti.
CHP'li belediyelerde zam furyasına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi, dar gelirli ailelerin çoğunlukta yaşadığı bölgede kreşlere yüzde 125 zam yaptı.
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500 liralık zam: Daha önce 400 TL olan kreşlerin fiyatı, bir anda 900 TL'ye çıkartıldı.
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Yapılan zammın ardınan Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup kadın, belediyenin kreş ücretlerine yaptığı zam konusunda yetkililerle görüşmek istedi.
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Belediye binasına girmelerine izin verilmeyen kadınlar, slogan atıp davul zurna eşliğinde halay çekti.
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