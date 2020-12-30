CHP'li belediye yılbaşı hediyesi olarak şarap yolladı!

Bilindiği gibi Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak üçüncü kez 250 milyon TL’lik borçlanma talebi hakkında konuşan Seçer "Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum.'' demişti.