CHP'li Aysu Bankoğlu bakanların sırasına Oscar heykelciğini koydu bakan şaşırdı
Meclis Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Görüşme sırasında ilginç anlar yaşandı.
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu TBMM Genel Kurulana katılarak konuşma yaptı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini anımsatarak, Türkiye'de 207 tane üniversite bulunduğunu söyledi.
Süpermarket açar gibi üniversite açılıyor
Bankoğlu, "Süpermarket açar gibi üniversite açarak ülkeyi getirdiğiniz hal belli. Gençler kendini mutsuz, umutsuz, daha da kötüsü baskı altında hissediyor. Sonuçsa beyin göçü. 2018 yılında yaklaşık 140 bin kişi yurt dışına göç etmiş ve bunların çoğunluğu genç. Siz her ne kadar bu kürsüden bunu daha önce de Sayın Bakanınız da reddetmiş olsa da gidiyorlar değerli arkadaşlar, hem de geri dönmemek üzere gidiyorlar." diye konuştu.
Bakanların sırasına işsizlik ve umutsuzluk Oscar'ı
Bankoğlu, gençlerin işsiz ve mutsuz olduklarını da belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun oturduğu sıraya "işsizlik ve mutsuzluk oscarı" olarak nitelendirdiği ödülü bıraktı.