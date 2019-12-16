CHP'li Aysu Bankoğlu bakanların sırasına Oscar heykelciğini koydu bakan şaşırdı

Süpermarket açar gibi üniversite açılıyor

Bankoğlu, "Süpermarket açar gibi üniversite açarak ülkeyi getirdiğiniz hal belli. Gençler kendini mutsuz, umutsuz, daha da kötüsü baskı altında hissediyor. Sonuçsa beyin göçü. 2018 yılında yaklaşık 140 bin kişi yurt dışına göç etmiş ve bunların çoğunluğu genç. Siz her ne kadar bu kürsüden bunu daha önce de Sayın Bakanınız da reddetmiş olsa da gidiyorlar değerli arkadaşlar, hem de geri dönmemek üzere gidiyorlar." diye konuştu.