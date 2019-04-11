CHP'den İstanbul seçimleriyle ilgili anket yeniden seçim yapılsın mı?
İSTANBUL 'da seçim sonucu kesinleşmedi. Seçimlerin iptal edilme ihtimali tartışılırken CHP bir anket yaptırdı. CHP'ye gelen ankete göre, seçmenlerin yüzde 67'si seçimlerin yenilenmesini doğru bulmuyor.
"CHP'ye gelen ankete göre, seçmenlerin yüzde 67'si İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin doğru olmadığı görüşünü belirtiyor" dendi. Cumhuriyet'te yer alan haberde, "CHP, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Büyükçekmece'de seçmen taşındığı iddiasıyla seçimin iptal edilmesi talebi sonrası yaptığı başvuru üzerine alarma geçti.
CHP Genel Merkezi'ne polisin ev ev dolaşarak seçmen kaydırıldığı iddiasına yönelik delil aradığı Büyükçekmece'deki vatandaşlardan çok sayıda şikâyet dilekçesi geldi" dendi. CHP, 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'daki itiraz sürecinin uzatılması nedeniyle seçimin yenileneceği senaryolarına yönelik bir kamuoyu araştırması da yaptırdı.
Bu kapsamda Türkiye Etki Araştırmaları Merkezi tarafından seçmenlere, 'İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi doğru olur mu?' sorusu yöneltildi. CHP'ye gelen anket çalışmasına göre seçmenlerin yüzde 67'si İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini doğru bulmazken, yüzde 33'ü seçimlerin yenilenmesinin doğru olacağı görüşünü savundu.
31 Mart'ta AK Parti'ye oy verdiğini belirten seçmenlerin yüzde 41.1'i de İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin doğru olmadığı görüşünü dile getirdi. CHP'ye oy verenlerin yüzde 91.9'u seçimin yenilenmesini istemezken, diğer partilere oy verenlerin yüzde 88.9'u da seçimin yenilenmesini doğru bulmuyor.