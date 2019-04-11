CHP'den İstanbul seçimleriyle ilgili anket yeniden seçim yapılsın mı?

Bu kapsamda Türkiye Etki Araştırmaları Merkezi tarafından seçmenlere, 'İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi doğru olur mu?' sorusu yöneltildi. CHP'ye gelen anket çalışmasına göre seçmenlerin yüzde 67'si İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini doğru bulmazken, yüzde 33'ü seçimlerin yenilenmesinin doğru olacağı görüşünü savundu.