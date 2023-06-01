CHP’de kurultay talebi ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na tek adam mesajı: "Adalet diyeceksin, partinde uygulamayacaksın"

Düzenlenen toplantıda “Olağanüstü Tüzük Kurultay”ın toplanması yönünde talepte bulunan eski vekil Hasan Ören, “Bütün kurultay delegelesi arkadaşlarımızla görüştük konuştuk, bir şeylerin yapılması gerektiğine kadar verdik. Bu tüzük değişikliğiyle ilgili kimin aday olacağı, kimin yarışacağı, kimin arkasında olacağımızı asla düşünmeden bizim böyle bir angajmanımız olmadan sadece tüzüğü değiştirip Türkiye’ye vadettiğimiz hak, hukuk, özgürlük, adaleti kendi tüzüğümüzde de belirli bir şekilde değiştirerek ilk önce evin içinden başlamak olduğu kararına vardık.