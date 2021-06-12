CHP zihniyetinin İstanbul'u getirdiği hal dedi Erdoğan'ın eylem planını paylaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay CHP'nin İstanbul'u getirdiği hal diyerek fotoğrafları paylaştı ve eylem planını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay CHP'nin İstanbul'u getirdiği hal diyerek müsilaj görüntülerinden CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tuttu ve çarpıcı fotoğraflar paylaştı. Oktay müsilaj ile mücadeledeki eylem planını açıkladı.
Oktay şunları söyledi: Arıtma tesislerini "temel atmama" törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır.
Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır.
Oktay müsilaj sorununun çözümündeki eylem planını da paylaştı.