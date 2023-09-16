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CHP seçmeni kimi genel başkan görmek istiyor? Son ankette bomba sonuçlar

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CHP seçmeni kimi genel başkan görmek istiyor? Son ankette bomba sonuçlar

Son seçimi bilen Betimar, yaptığı son araştırma sonucunu paylaştı. 1570 kişi ile yapılan ankette CHP seçmeninin kimi genel başkan görmek istediği soruldu. İşte şaşırtan sonuçlar...

CHP seçmeni kimi genel başkan görmek istiyor? Son ankette bomba sonuçlar

Betimar Araştırma, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleştirilecek bir genel başkanlık yarışını kim kazanır diye sordu.

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CHP seçmeni kimi genel başkan görmek istiyor? Son ankette bomba sonuçlar

6-7 Eylül -2023 tarihlerinde 1570 kişi ile yapılan araştırmaya 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP'ye oy verenlerin görüşlerine yer verildi. 

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CHP seçmeni kimi genel başkan görmek istiyor? Son ankette bomba sonuçlar

CHP seçmeni kimi genel başkan görmek istiyor? Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 43.3

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CHP seçmeni kimi genel başkan görmek istiyor? Son ankette bomba sonuçlar

Özgür Özel: Yüzde 47.6

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