CHP lideri Özgür Özel TFMD Yönetim Kurulu'nun fotoğraflarını çekti

TFMD Başkanı Rıza Özel ile Adem Altan, Hamza Şahin, Mert Gökhan Koç, Bülent Uzun, Cenk Özel ve Necati Savaş’tan oluşan yönetim kurulu üyelerini kabul eden Özel, boynuna takılan fotoğraf makinesi ile kendisini ziyarete gelen TFMD Yönetim Kurulu'nun fotoğraflarını da çekti.