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CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in cenaze törenine katıldı. Törene Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in cenaze törenine katıldı.

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CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Dinçer ailesi, yakınları ve Özel'in yanı sıra, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

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CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

Saime Dinçer'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

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CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı
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