CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

Pir Sultan Abdal Cemevi ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Dinçer ailesi, yakınları ve Özel'in yanı sıra, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.