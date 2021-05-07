CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Cemil Erhan son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren eski Devlet Bakanı Cemil Erhan (83), Ağrı'nın Patnos ilçesinde toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, danışmanı olan Erhan'ın cenaze törenine katıldı.
Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara’da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 15, 19 ve 20'nci dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.
Son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan Cemil Erhan'ın cenazesi vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Ağrı'ya getirildi.
Tarifeli uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Erhan'ın cenazesi kara yoluyla Patnos ilçesine götürüldü.
Cenazeyi taşıyan uçağın Ağrı'ya inmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na geldi.