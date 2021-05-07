CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Cemil Erhan son yolculuğuna uğurlandı

Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara’da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 15, 19 ve 20'nci dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.