CHP Kurultayı'na 24 saat kala Metropoll'den bomba anket! Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi?
METROPOL Araştırma, CHP kurultayına 24 saat kala "CHP'nin bayında kimi görmek istersiniz" anketinin sonuçlarını açıkladı. Genel katılımcılarda Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu ikiye katlarken CHP seçmeni arasında da Özgür Özel öne geçmiş görünüyor. Peki "yarın seçim olsa oyunuzu kime erirsiniz" sorusuna verilen cevaplara nasıl? Partilerin hepsi çökmüş... İşte anketin sonuçları...
Özer Sencar'ın sahibi olduğu Metropoll Araştırma'nın 10-16 Ekim tarihleri arasında 28 ilde tabakalama yöntemi ile yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Bin 691 kişinin katıldığı ankete göre tüm partilerin oylarında çok ciddi düşüş olduğu görüldü. Metropoll anketinde, CHP'deki genel başkanlık yarısı da soruldu. Yarınki CHP kurultayından sürpriz çıkabilir. İşte Metropoll anketinden çarpıcı sonuçlar...
14 Mayıs'tan bu yana partilerin oyları çakıldı!
Metropoll anketinde "Önümüzdeki pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar, partilerin oylarını ciddi biçimde düştüğünü gösterdi. Ankette genel hata payı +/- 2 puan olarak verilirken, AK Parti için hata payı +/- 4.30, CHP için +/- 5.7, MHP için +/- 8.6, HEDEP için +/- 8.62, İYİ Parti için ise +/- 8.12 olarak verildi! İşte partilerin 14 Mayıs 2023'te aldıkları oylar ve anketten çıkan sonuçların karşılaştırması:
- Mayıs ayında yapılan seçimde %35.32 oranında oy almış olan AK Parti’ye oy vermeyi düşünenlerin oranı %15.2…
- CHP son seçimde %25.41 oy almıştı, ona oy vermeyi düşünenler %15.2…
- MHP %10.04 oy almıştı, şimdi %4.7 alabiliyor.
- İYİ Parti’nin oyu %9.90’dı, o da %5.7’ye düşmüş görünüyor.
- Seçime Yeşil Sol Parti adıyla katılıp %8.79 oy almış parti şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) adını aldı, onun alabileceği oy da %5.9 görünüyor.
- Yeniden Refah Partisi’ne oy verebilecekler %1.3, Zafer Partisi’ne verebilecekler %1.4, diğer partilerin oyları da toplam %3.4.
- Geriye kalanlar, “Kararsızım” diyenler (20.3), protesto oyu kullanacaklar (11.8) ve cevap vermek istemeyenler (%7.1) olarak %39.2 ile en kalabalık grubu oluşturuyor…