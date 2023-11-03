CHP Kurultayı'na 24 saat kala Metropoll'den bomba anket! Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi?

14 Mayıs'tan bu yana partilerin oyları çakıldı!

Metropoll anketinde "Önümüzdeki pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar, partilerin oylarını ciddi biçimde düştüğünü gösterdi. Ankette genel hata payı +/- 2 puan olarak verilirken, AK Parti için hata payı +/- 4.30, CHP için +/- 5.7, MHP için +/- 8.6, HEDEP için +/- 8.62, İYİ Parti için ise +/- 8.12 olarak verildi! İşte partilerin 14 Mayıs 2023'te aldıkları oylar ve anketten çıkan sonuçların karşılaştırması: