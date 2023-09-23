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CHP il kongresinde ortalık karıştı! Gözaltına alınanlar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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CHP il kongresinde ortalık karıştı! Gözaltına alınanlar var

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri yaşanan olaya müdahale etti. Gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

CHP il kongresinde ortalık karıştı! Gözaltına alınanlar var

Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

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CHP il kongresinde ortalık karıştı! Gözaltına alınanlar var

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.

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CHP il kongresinde ortalık karıştı! Gözaltına alınanlar var

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.

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CHP il kongresinde ortalık karıştı! Gözaltına alınanlar var
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