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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ablası vefat eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ablası vefat eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e taziye ziyaretinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti

CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Meral Akşener’e taziye ziyareti
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