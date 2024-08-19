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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ile görüştü

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ile görüştü

Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ile görüştü
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