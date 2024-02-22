CHP 25 yıllık kalesi İzmir'i kaybediyor! İşte son anket sonuçları! CHP'li Cemil Tugay griye düştü
İZMİR yıllardır CHP'nin kalesi olarak biliniyordu. CHP'nin değişimci ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tunç Soyer yerine Cemil Tugay'ı aday yaptı. İzmir'den gelen son anket ise 'değişimci' genel merkezin canını sıkacak cinsten. İşte Integral Araştırma Şirketinin İzmir anketi sonuçları...
Kalesi İzmir'i çantada keklik gören CHP, uzun yıllar sonra İzmir'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya... CHP'deki değişimin ardından Tunç Soyer'i yeniden aday göstermeyen CHP, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sahaya sürmüştü. DEM Parti ile yaşanan Tunç Soyer krizi çözülse de son gelen anket CHP Genel Merkezi'nde alarm zilleri çaldırıyor.
Zafer Partisi, Dem Parti, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi de önemli bir yere sahip olsa da İzmir'de bu seçimin iki aday arasında geçmesi bekleniyordu. Onlar da CHP Adayı Cemil Tugay ve Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ...
Son anket yayınlandı!
İntegral Kamuoyu Araştırma Şirketi, 6-12 Şubat tarihleri arasında İzmir'de anket çalışması gerçekleştirdi. Kamuoyunda ses getiren çalışma İzmir'in 16 ilçesinde toplam bin 648 katılımcı ile telefonla görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi.
AK Parti kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı
Çalışma sonuçlarını Gazete Duvar'a değerlendiren şirketin Genel Koordinatörü gazeteci Ümit Yaldız, 25 yıldır CHP’nin kalesi sayılan İzmir’de seçim yarışının kıran kırana geçeceğini yansıtan verilere ulaştıklarını söyledi.