CHP 25 yıllık kalesi İzmir'i kaybediyor! İşte son anket sonuçları! CHP'li Cemil Tugay griye düştü

Zafer Partisi, Dem Parti, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi de önemli bir yere sahip olsa da İzmir'de bu seçimin iki aday arasında geçmesi bekleniyordu. Onlar da CHP Adayı Cemil Tugay ve Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ...