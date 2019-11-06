Chloe'den boşanan Serdar Ortaç'tan flaş hamle! Yeni sevgilisi Özlem Davran şaşırtmıştı

Chloe Loughnan ile tek celsede boşanmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra Etiler'de bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, izleyicilere, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek yeni aşkını ilan etmişti.