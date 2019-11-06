Chloe'den boşanan Serdar Ortaç'tan flaş hamle! Yeni sevgilisi Özlem Davran şaşırtmıştı
Son günlerde sürekli özel hayatıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, sosyal medya hesaplarından herkesi sildi.
% Yıldır birlikte olduğu eşi İrlandalı model Chloe Loughnan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Serdar Ortaç, boşanmanın üzerinden yalnızca iki ay geçmesine rağmen yeni sevgilisini herkes duyurarak şaşırtmıştı. Ortaç, yeni sevgilisinin de ortaya çıkmasının ardından flaş bir hamleyle herkesi sildi attı.
Chloe Loughnan ile tek celsede boşanmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra Etiler'de bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, izleyicilere, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek yeni aşkını ilan etmişti.
Ünlü popçunun yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Özlem Davran olduğu ileri sürüldü. Ortaç, Özlem Davran ile daha önce de görüntülenmiş fakat bu beraberliğin iş için olduğunu birlikte sanat okulu kurmak istediklerini söylemişti.
Etiler'de sahne aldığı gecede ise Özlem Davran, Serdar Ortaç'ı en önden izliyor ve Ortaç ve Karabiberim şarkısını iddialara göre, Davran'ın gözlerinin içine bakarak söylüyordu.