Chloe Loughnan'la boşanan Serdar Ortaç'tan ilginç açıklama! 'Düşman ediyorsunuz'
8 Ağustos'ta 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında çıkan iddialar için Serdar Ortaç, ilk kez konuştu. Evli kalmak için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına da cevap verdi.
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, 8 Ağustos'ta 'Severek ayrıldıklarını' söyleyerek 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada bitirmişlerdi. Boşanmanın ardından ortaya atılan iddialar ise herkesin ağzını açık bırakmıştı. Serdar Ortaç'ın Chloe ile evli kalabilmek için 500 bin TL teklif ettiği iddiası da olay olmuştu.
Serdar Ortaç, bu iddialar hakkında ilk kez konuştu. Bebek'te bisiklet sürerken görüntülenen Ortaç, boşanma sonrası çıkan iddialar için şunları söyledi: “Eski hanım 1 lira bile istemedi. Fakat çıkan haberlerin hepsi yalan ve çok kötü haberler.
Benim kendisine evli kalmak için 500 bin lira teklif ettiğim yazılmış” dedi. Chloe’nin çok iyi kalpli bir insan olduğunu dile getiren Ortaç, “Hanıma çok yüklendiler, böyle yaptı şöyle yaptı diye. Nereden biliyorlar?
Hiçbir şey yaptığı yok, hanımlık yaptı normal kadın gibi. Ben düşman ilan etmemişim kendi hanımımı, niye siz düşman ediyorsunuz.”