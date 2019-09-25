Chloe Loughnan'dan flaş karar Serdar Ortaç'la boşanıp ülkesine gitmişti
Serdar Ortaç ile geçtiğimiz ay 5 yıllık evliliğini sonlandıran İrlanda asıllı manken Chloe Loughnan, memleketine dönme yönündeki fikrini karara bağladı.
Serdar Ortaç ile 5 dakikada sonlanan evliliğinin ardından annesi ile birlikte İrlanda'ya dönen ve yaklaşık bir aydır orada kalan Chloe Loughnan'dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Ünlü isim, kesin olarak Türkiye'de kalmaya karar verdi.
112
Ancak yaşamını İstanbul’da sürdürüp ekranların önünde olmak isteyen Chloe Loughnan'ın, bu isteğini gerçekleştirmesi için önünde iki seçenek bulunuyor. Loughnan, ya Türkiye’den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk’le evlenecek.
212
Oyuncu olabilir: Öyle ki Chloe'nin kısa zamanda dizi ya da film projesiyle oyunculuk deneyimi yaşaması bekleniyor.
312
Peki Chloe Loughnan kimdir?
1992 yılında dünyaya gelen güzel manken aynı zamanda oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.
412