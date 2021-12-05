Chloe Loughnan'dan bomba Serdar Ortaç itirafı: Evliliğimizi kumar bitirdi!
2014 yılında kendisinden 22 yaş büyük şarkıcı Serdar Ortaç ile evlenen ve 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandıran İrlandalı model Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evliliğini bitiren konunun kumar olduğunu söyledi.
İrlandalı model Chloe Loughnan, Kelebek'ten Suat Filiz'e verdiği röportajda evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. 8 yıl birlikte olduğu eski eşinin kumar tutkusunun evliliklerine çok zarar verdiğini söyleyen genç model nafaka konusuyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.
Chloe Loughnan her şeyi itiraf etti... Serdar Ortaç ile evliliğini kumar mı bitirdi?
Serdar Ortaç ile yollarını 2019 yılında ayıran İrlandalı model Chloe Loughnan, boşanmanın ardından ilk kez İstanbul’a geldi. Ünlü model “Çok kırıldım” dediği eski eşinin, kumar tutkusunun evliliklerine zarar verdiğini söyledi.
İşte o röportajdan öne çıkan satırlar...
Türkiye’ye yeniden hoş geldiniz. Burada olmadığınız 2 yıl nasıl geçti?
- Ailemle zaman geçirmeyi çok özlemişim. O süre zarfında koronavirüse yakalandım. İlk defa kendimi bulmaya çalıştım. Aynı zamanda kocasız bir hayat başladı. Türkiye ikinci evim. 8 senemi verdim bu ülkeye. İlk önce İstanbul’a âşık oldum. Arkadaşlarım burada ve herkesi çok özlemişim. İlk geldiğim günün sabahı rüya gibiydi. Türkçem yetse daha neler derim...