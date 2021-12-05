Chloe Loughnan'dan bomba Serdar Ortaç itirafı: Evliliğimizi kumar bitirdi!

Türkiye’ye yeniden hoş geldiniz. Burada olmadığınız 2 yıl nasıl geçti?

- Ailemle zaman geçirmeyi çok özlemişim. O süre zarfında koronavirüse yakalandım. İlk defa kendimi bulmaya çalıştım. Aynı zamanda kocasız bir hayat başladı. Türkiye ikinci evim. 8 senemi verdim bu ülkeye. İlk önce İstanbul’a âşık oldum. Arkadaşlarım burada ve herkesi çok özlemişim. İlk geldiğim günün sabahı rüya gibiydi. Türkçem yetse daha neler derim...