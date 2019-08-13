Chloe Loughnan yasaklamıştı! Serdar Ortaç eski günlere hızla döndü
Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya'da sahne alan ünlü popçu Serdar Ortaç, "Normal insan evlenemez" dedi.
Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın yasakladığı sahnelere hızlı bir şekilde dönüş yaptı.
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Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, "Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi" dedi.
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Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer’de Serdar Ortaç da sahne aldı.
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Gece kulübünü dolduranlar Ortaç’a parçalarına eşlik ederek, eğlendi. Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapan ve herkese evliliği öneren Ortaç bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti.
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