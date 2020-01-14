Chloe Loughnan Serdar Ortaç'ın açıklamalarına kızdı 'Hizmetlisi değil karısıydım'
Serdar Ortaç'ın boşandığı eşi Chloe Loughnan için yaptığı açıklamalar eski eşi kızdırdı. Boşanma protokolündeki senet iddiası doğru çıktı.
Geçtiğimiz sene Ağustos ayında 5 yıllık evliliklerini ani bir kararla bitiren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, boşanmalarının üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen sıklıkla magazin gündeminde beraber konuşulmaya devam ediliyor.
Son olarak ayrılığın ardından imzalanan boşanma protokolünde Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a her ay 100 bin TL olmakla beraber toplamda 1 milyon TL para verdiği iddia edilmişti ki Ortaç, bu iddiaları resmen doğruladı.
Ünlü şarkıcı, "Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun" dedi.
Chloe Loughnan ise eski eşi Serdar Ortaç'ın bu açıklamalarına ateş püskürdü. İrlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Loughan, Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı.