Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk iddialarına çektiği poz ile cevap verdi!
Serdar Ortaç'tan geçen yılın ortalarında evliliğini sonlandıran İrlandalı manken Chloe Loughnan, iş insanı Kaan Kalyon ile aşk yaşadığı iddialarına yayımladığı fotoğrafla yanıt verdi.
5 sene evli kaldığı ünlü popçudan tek celsede boşanan İrlandalı manken Chloe Loughnan, bir süredir yalnız yaşıyordu. Loughnan'ın son günlerde adı iş insanı Kaan Kalyon ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde konuşuluyordu.
Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, Emirgan‘daki bir mekanda yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştırıldığı öğrenilmişti. İlk günden yakınlaşan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde sarmaş dolaş dans etti. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan ve Kalyon, ilk kez Emirgan’da bulunan bir gece kulübünde birlikte görüntülenmişti.
Ünlü model Chloe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk dedikodulara yanıt verdi. Chloe Loughnan, yayınladığı fotoğrafına “Hakkımda çıkan saçma dedikoduları duyunca ben” notunu düştü.
Geçtiğimiz günlerde de Chloe Loughnan'ın eski eşi Serdar Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile bir mekan çıkışı yakalanmıştı. Ortaç, daha sonraki günlerde muhabirlere yaptığı açıklamada 'kimyamız uyuştu' diyerek aşk iddialarını doğruladı.