Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk iddialarına çektiği poz ile cevap verdi!

Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, Emirgan‘daki bir mekanda yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştırıldığı öğrenilmişti. İlk günden yakınlaşan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde sarmaş dolaş dans etti. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan ve Kalyon, ilk kez Emirgan’da bulunan bir gece kulübünde birlikte görüntülenmişti.