Chia tohumu tüketen yaşlanmıyor salatasını yapın yiyin!
Son dönemin kullanımı yaygınlaşan ve zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği gıdalardan biri olan chia tohumu insan sağlığına oldukça faydalı. Peki chia tohumunun diğer faydaları nedir salatası nasıl hazırlanır!
Güney Amerika'da yetişen bir tür adaçayı olan Latince adıyla Salvia hispanica tüm dünyada chia (çiya) bitkisi olarak biliniyor. Bu bitkinin tohumları ise chia tohumu olarak satılıp kullanılıyor. Chia tohumunun bilinmeyen faydalarını sizin için derledik. İşte chia tohumunun yararları!
Erken yaşlanmayı önler
Meksikalı araştırmacılar, chia tohumlarının daha önce bildirilenlerden neredeyse iki kat daha yüksek doğal fenolik (antioksidan) konsantrasyonuna sahip olduğunu ortaya çıkardı ve antioksidan aktivitenin serbest radikal aktivitesinin yüzde 70'ine kadarını durdurduğu gösterildi.
Bu araştırma, chia tohumlarının yüksek antioksidan gıdalardan biri olduğunu kanıtlamaktadır. Antioksidanlar, cildin onarım sistemlerini hızlandırır ve daha fazla hasarı önler. Chia tohumlarının alınması iltihap ve serbest radikal hasarı nedeniyle erken yaşlanmayı önleyebilir.
Sindirime yardımcı
Chia, süper-yüksek lif oranına sahiptir. İki yemek kaşığı chia tohumunda yaklaşık 11 gram lif bulunur. Amerikan Diyetetik Derneği'ne göre, bir porsiyon chia tohumu günlük önerilen lif alımını sağlayabilir. Vücudunuzun insülin seviyelerini dengelemesi için lif gereklidir. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre, keten ve chia gibi tohumlar, yüksek lif içeriği ve sağlıklı yağları nedeniyle doğal bir kan şekeri dengeleyicisi olabilir.