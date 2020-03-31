Chia tohumu tüketen yaşlanmıyor salatasını yapın yiyin!

Güney Amerika'da yetişen bir tür adaçayı olan Latince adıyla Salvia hispanica tüm dünyada chia (çiya) bitkisi olarak biliniyor. Bu bitkinin tohumları ise chia tohumu olarak satılıp kullanılıyor. Chia tohumunun bilinmeyen faydalarını sizin için derledik. İşte chia tohumunun yararları!