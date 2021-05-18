Chia tohumu nedir? Chia tohumunun cilde inanılmaz faydaları

Yaşlanmayı geciktiriyor

Yeni araştırmalar, chia tohumlarının faydalarının sandığımızdan daha fazla olduğunu gösteriyor. Örneğin; tohumlar, cildin daha sağlıklı olmasına yardımcı olurken yaşlanmanın belirtilerini de azaltabiliyor. Bunun yanı sıra kalp ve sindirim sistemini destekler, daha güçlü kemik ve kasların inşa edilmesine yardımcı olur. Çok daha fazlasını da sağlayabilen tohumlar, diyabet tedavisinde bile kullanılabiliyor.