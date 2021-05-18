Chia tohumu nedir? Chia tohumunun cilde inanılmaz faydaları
İnsan sağlığına sayısız faydası bulunan chia tohumu, cilde iyi gelerek yaşlanmayı engelliyor. İşte chia tohumunun daha önce duymadığınız yararları!
Chia tohumları, yüzyıllar boyunca Maya ve Aztek diyetlerinin temel yiyeceklerinden biri olmuştu. Chia, Maya dilinde "güç" anlamına gelirdi ve bu bitkinin tohumları "koşucuların yemekleri" olarak bilinirdi çünkü koşucular ve savaşçılar uzun mesafeler alırken veya savaş sırasında “yakıt” olarak bu tohumları tüketirlerdi.
Bugün ise chia tohumu sağlıklı bir bedene sahip olmak için gösterdiği yararlar nedeniyle herkesin ilgisini çekiyor. Zengin bir gıda maddesi olarak dikkat çeken Chia tohumları antioksidan nitelikleriyle de öne çıkarak yeniden günlük beslenmeye dahil oluyor.
Yaşlanmayı geciktiriyor
Yeni araştırmalar, chia tohumlarının faydalarının sandığımızdan daha fazla olduğunu gösteriyor. Örneğin; tohumlar, cildin daha sağlıklı olmasına yardımcı olurken yaşlanmanın belirtilerini de azaltabiliyor. Bunun yanı sıra kalp ve sindirim sistemini destekler, daha güçlü kemik ve kasların inşa edilmesine yardımcı olur. Çok daha fazlasını da sağlayabilen tohumlar, diyabet tedavisinde bile kullanılabiliyor.
Bağırsak sağlığına faydalı
Tohumlar, yoğun lif içeren ve sağlıklı yağlara sahip olan yapısı nedeniyle vücudun insülin düzeylerini dengelemesine yardımcı olurken bağırsak hareketlerinin de düzenli hale gelmesini sağlıyor. Ek olarak bağırsaklardaki prebiyotiklerin büyümesine de katkıda bulunurken verdiği tokluk-dolgunluk hissi ile daha zor acıkmaya neden olur.