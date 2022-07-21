Chevrolet yeni SUV aracını tanıttı! 2024 model Blazer 45 bin dolara satılıyor
Chevrolet, 2024 model elektrikli SUV modeli olan Blazer'i tanıttı. 557 beygir gücündeki elektrikli araç görünümü ile büyüyor.
Bir süre önce Türkiye pazarından çekilen Chevrolet, 2024 model elektrikli SUV aracını tanıttı. Blazer isimli dev araç, 557 beygir gücündeki motoruyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Chevrolet'nin ülkemizde pazarı bulunmaması sebebiyle bu aracı Türkiye'de görme imkanımız ne yazık ki olmayacak.
Kapalı bir ızgara yapısına sahip olan elektrikli SUV, oldukça sert bir ön görünüme sahip. Bunun temel nedeni, kullanılan ince şerit LED farlar. Blazer, aynı sert görünüşü stop lamba tasarımı ile de ortaya koyuyor.
Çift renkli versiyonlara da sahip olan SUV'un dikkat çeken yanlarından bir tanesi ise kapı kolları. Elektrikli otomobillerde gövdeye gömülü kapı kolunu görüyor olsak da bu SUV'da böyle bir tercih yapılmamış.
Karşınızda Chevrolet Blazer
Chevrolet Blazer'ın iç tasarımı, tek kelime ile enfes görünüyor. 11 inç büyüklüğünde devasa boyutlu ve tam hayalet bir gösterge ekranı ile gelen SUV, 17,7 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile birleşik olarak bulunuyor. Anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip olan otomobilin, bu işlevi gerçekleştirecek bir butonu olmaması da dikkat çekici. Zira mühendisler, anahtar algılandığı an itibarıyla arabayı çalışmaya hazır hale getiren bir sistem tasarlamışlar. Sürücünün aracı çalıştırmak için yapması gereken tek şey, frene basmak.