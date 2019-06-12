Chernobyl IMBD'de zirveye oturdu! Sosyal medya fenomenlerin mekanı oldu!

Son dönemde herkesin konuştuğu, HBO’nun mini dizisi Chernobyl, bir yandan 1986’da yaşanan Çernobil Nükleer Santrali felaketini yeniden gündeme taşırken, bir yandan da bölgeye turistik ilginin artmasını sağladı. IMBD'de tüm zamanların en yüksek puanına sahip olan Chernobyl dizisinin ardından Ukrayna'nın Pripyat şehri, sosyal medya fenomenlerin uğrak mekanı haline geldi.