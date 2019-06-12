Chernobyl IMBD'de zirveye oturdu! Sosyal medya fenomenlerin mekanı oldu!
Chernobyl dizisi, IMBD'de Game of Thrones'u da geçerek ilk sıraya oturdu. Dizinin artan popülaritesinden dolayı Ukrayna'nın Pripyat şehri, sosyal medya fenomenlerinin yeni gözdesi oldu.
Son dönemde herkesin konuştuğu, HBO’nun mini dizisi Chernobyl, bir yandan 1986’da yaşanan Çernobil Nükleer Santrali felaketini yeniden gündeme taşırken, bir yandan da bölgeye turistik ilginin artmasını sağladı. IMBD'de tüm zamanların en yüksek puanına sahip olan Chernobyl dizisinin ardından Ukrayna'nın Pripyat şehri, sosyal medya fenomenlerin uğrak mekanı haline geldi.
Pek çok insanın hayatını kaybettiği, yüz binlerce insanın hayatının etkilendiği felaketin izlerini gözler önüne seren bölgede yapılan turistik fotoğraf çekimleri, olayın trajedisini aktarmak yerine, durumdan kendi popülaritesini artırmak için yararlanan Instagram fenomenlerinin eleştirilmesine yol açtı.
Çernobil bölgesinde yapılan çekimler ‘saygısızca’ bulunarak, sosyal medyada topa tutuldu. Dizinin senaristi Craig Mazin de fotoğraflarla ilgili tepki göstererek, “Dizinin yasaklı bölgeye turist akını başlatması harika. Ancak evet, ortalıktaki fotoğrafları gördüm.
Gittiğinizde orada gerçekleşen berbat trajediyi hatırlayın. Tüm acı çeken ve kurban olan insanlara saygılı şekilde hareket edin” dedi.