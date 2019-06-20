Chernobyl dizisindeki felaketin sorumlusu Anatoly Dyatlov 32. Gün'e çıkmış!

Mehmet Ali Birand'ın sunuculuğunu üstlendiği 32. Gün, büyük patlamadan 7 yıl sonra Çernobil'e giden kişilerdi. 32. Gün'ün belgesel tadında bir program olan Çernobil konulu bölümünde ise Anatoly Stepanovich Dyatlov ile röportaj yapıldığı görülüyor.