Chernobyl dizisindeki felaketin sorumlusu Anatoly Dyatlov 32. Gün'e çıkmış!
ABD'nin HBO kanalında mini dizi olarak yayınlanan Chernobyl dizisi tartışılmaya devam ederken, dizide felaketin tek sorumlusu olarak gösterilen Anatoly Stepanovich Dyatlov'un 32. Gün programına katıldığı ortaya çıktı.
1986 Çernobil felaketiyle sonuçlanan yıkıcı güvenlik testinin şefi Anatoly Stepanovich Dyatlov, bugünlerde oldukça tartışılmakta. 'Chernobyl' adlı dizide felaketin tek sorumlusu olarak Dyatlov'un gösterilmesi hala konuşulurken, o ismin 32. Gün programına katıldığı ortaya çıktı.
Mehmet Ali Birand'ın sunuculuğunu üstlendiği 32. Gün, büyük patlamadan 7 yıl sonra Çernobil'e giden kişilerdi. 32. Gün'ün belgesel tadında bir program olan Çernobil konulu bölümünde ise Anatoly Stepanovich Dyatlov ile röportaj yapıldığı görülüyor.
Acil durum butonuna bastırmış: Programda Dyatlov, acil durum butonuna bastırdığını ancak beklenenin aksine reaktörün durmak yerine gücünün yükseldiğini ve patlamalar yaşanmaya başlandığını anlatıyor.
3 yıl sonra tahliye edilmişti: Felaketin anlatıldığı dizide, sorumlu konumda gösterilen şef mühendisin yardımcısı Anatoly Stepanovich Dyatlov, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak sağlık durumu nedeniyle 3 yıl sonra tahliye edilmişti.