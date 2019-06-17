Chernobyl dizisi gerçekleri yansıtmıyor mu? Tarihi gerçekleri saptırmakla suçladı!
Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin, ''Chernobyl'' dizisinin tarihi gerçekleri saptırdığı gerekçesiyle eleştirdi.
Çernobil nükleer santralinde 1988 yılında işe başlayan ve 30 yılını Çernobil için harcayan İgor Gramotkin dizi hakkında konuştu. 2005-2018 yılları arasında nükleer santralin müdürlüğünü yapan Gramotkin, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamalarda Çernobil dizisini tarihi gerçekleri saptırmakla suçladı.
Birçok çarpıtma yapıldığını vurgulayan Gramotkin, en sinirlendiği ve şaşırdığı sahnelerin ise dizideki kilit karakterlerin sürekli içmeleri ve ellerinde votka bardaklarıyla dolaşmaları olduğunu dile getirdi.
Gramotkin, “Güvenliğin sağlanmasıyla ilgili en önemli, ilkesel kararlar sarhoş olarak mı alınıyordu yani? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bizler alkolik değiliz. Bu tür şeyleri nasıl gösterebilirsiniz?” ifadeleriyle bu sahnelere olan kızgınlığını dile getirdi.
Gramotkin, tünel kazan çırılçıplak işçiler sahnelerine de oldukça sinirlendiğini ifade etti.