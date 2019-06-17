Chernobyl dizisi gerçekleri yansıtmıyor mu? Tarihi gerçekleri saptırmakla suçladı!

Gramotkin, “Güvenliğin sağlanmasıyla ilgili en önemli, ilkesel kararlar sarhoş olarak mı alınıyordu yani? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bizler alkolik değiliz. Bu tür şeyleri nasıl gösterebilirsiniz?” ifadeleriyle bu sahnelere olan kızgınlığını dile getirdi.