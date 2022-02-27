Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramoviç'in kızı Sofia'dan olay Putin paylaşımı
Premier Lig devi Chelsea yönetimini, Rusya-Ukrayna geriliminin ardından Chelsea Vakfı mütevelli heyetine bıraktığını duyuran Rus Roman Abramovich'in kızı Sofia'dan Putin'e çok sert tepki...
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bugüne kadar destek veren 35 oligarktan biri olarak kabul edilen Premier Lig devi Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich'in Rusya-Ukrayna savaşı sonrası kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'na bırakmasının ardından kızı Sofia Abramovich'in Putin'i hedef alan paylaşımı ses getirdi.
Abramoviç tepkilere sessiz kalamadı, yönetimi bıraktı: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Rusya'ya karşı tepkiler hız kesmeden artıyor. Roman Abramovich, dünya kamuoyundan Rusya'ya Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle gelen tepkileri göz ardı etmeyerek kulübün yönetimini Chelsea Vakfı mütevelli heyetine bıraktığını duyurmuştu.
Kızı Sofia' da peşi sıra tepki verdi: Yaşanan bu gelişmenin ardından Rus milyarderin kızı Sofia Abramovich (27), sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Putin'in üzerini çizdi: Vladimir Putin'in üzerine çizgi çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabına koyan Sofia Abramovich, "Rusya Ukrayna ile savaş istiyor" cümlesindeki 'Rusya' kelimesinin üzerini çizerek 'Putin' yazdı.