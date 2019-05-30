Chelsea UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı Başakşehir'in yüzü güldü

Bazı takımlar bu sonuçtan etkilendi: İngiltere Premier Ligi'ni 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla takımların Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını etkiledi. Bu sonucun ardından Fransa'nın Olympique Lyon takımı Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı elde etti.