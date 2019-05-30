Chelsea UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı Başakşehir'in yüzü güldü
Chelsea'nin Arsenal'i 4-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşması, temsilcimiz Medipol Başakşehir'in işine yaradı.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'i 4-1 yenen Chelsea 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Chelsea'nin gollerini Giroud, Pedro ve Hazard(2) attı. Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'in tek golünü Iwoba attı.
Bazı takımlar bu sonuçtan etkilendi: İngiltere Premier Ligi'ni 3. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla takımların Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını etkiledi. Bu sonucun ardından Fransa'nın Olympique Lyon takımı Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı elde etti.
Bu sonuç Başakşehir'e yaradı: Daha önce Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemede başlaması beklenen Başakşehir ise elemelerde 1 turu otomatik atladı.
Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak Başakşehir ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı garantiledi.