Charlize Theron, oğlunun kız gibi hissettiğini söyledi
Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, oğlu Jackson'ın giyim konusunda sessizliğini bozdu. Theron, "Oğlum kendini kız gibi hissediyor" dedi.
44 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncu Charlize Theron, 2012 yılında evlatlık edindiği oğlu Jackson hakkında konuştu.
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Oğluna kız kıyafetleri giydirdiği ve yanlış yönlendirdiği konusunda eleştiri yağmuruna tutulan Theron, olayın tam tersi olduğunu ifade ederek Jackson'ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söyledi.
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Charlize Theron, "Jackson 3 yaşındayken bana 'Ben erkek değilim' dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi 'Peki' dedim. İki çok güzel kız sahibiyim" dedi.
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