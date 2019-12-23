ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak'tan babası Coşkun Koçak'a acı veda
Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan oyuncu Zeynep Koçak babası Coşkun Koçak'ı toprağa verdi.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan hatırladığımız oyuncu Zeynep Koçak, hayatını kaybeden babası Coşkun Koçak'ı son yolculuğuna uğurladı. Zeynep Koçak, babasının vefat haberini Instagram sayfasından duygusal bir not ile duyurmuştu.
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Coşkun Koçak’ın dün Altunizade İlahiyat Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çengelköy’de toprağa verildi. Ünlü oyuncuyu acılı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Zeynep Koçak ve annesi Güner Koçak taziyeleri kabul etti.
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Cenaze törenine Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Hakan Akkaya, Bülent Emrah Parlak ve aile yakınları katıldı.
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Zeynep Kolçak ile yaklaşık 8 yıl boyunca aşk yaşayan Oğuzhan Koç cenaze törenine katılmadı. Koç’un eski sevgilisini bu acılı günde yalnız bırakması dikkatlerden kaçmadı.
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