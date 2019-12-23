ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak'tan babası Coşkun Koçak'a acı veda

Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan hatırladığımız oyuncu Zeynep Koçak, hayatını kaybeden babası Coşkun Koçak'ı son yolculuğuna uğurladı. Zeynep Koçak, babasının vefat haberini Instagram sayfasından duygusal bir not ile duyurmuştu.