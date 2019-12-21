ÇGHB oyuncusu Zeynep Koçak'ın acı günü! Paylaşımı yürekleri burktu
Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan oyuncu Zeynep Koçak babasını kaybetti. Koçak'ın babası için yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.
Bir dönemin popüler TV programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'la adını duyuran Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu.
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Koçak, babası ile fotoğrafını paylaşarak "İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum" notunu düştü.
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Birçok ünlü isim de arkadaşlarının bu acı gününde yalnız bırakmadı ve baş sağlığı dileklerini iletti.
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Yayınlandığı dönem ekranların en çok izlenen programlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da sarışınlığı ve zayıf haliyle dikkat çeken Zeynep Koçak'ın o günden bugüne değişimi olay olmuştu.
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