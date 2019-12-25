ÇGHB 2'de yılbaşı sürprizi! Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan Bir Demet Tiyatro skeci
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel bölümüyle seyircinin karşına çıkıyor. Fragmanı yayınlanan programda, seyircileri büyük bir sürpriz bekliyor.
Televizyon yapımlarının sevilen programlarından Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin sevilen kadrosu yılbaşı özel bölümü ile seyircinin karşısına gelecek. 31 Aralık Salı akşamı yayınlanacak olan bölümün fragmanı gösterime sunuldu.
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Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yılbaşı özel bölümünde büyük bir sürpriz seyircileri bekliyor.
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Fragmanın yayınlanmasının ardından yılbaşı özel bölümündeki sürpriz detay ise gözlerden kaçmadı.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yılbaşı özel bölümünde Demet Akbağ ile Bir Demet Tiyatro keyfi yaşanacak. Böylelikle bir döneme damga vuran Bir Demet Tiyatro yıllar sonra yeniden sahneye çıkmış olacak.
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