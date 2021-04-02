Cezası kesildi! İntizar ve Sinem Gedik'in mahrem görüntülerini yaymıştı

2018 yılında şarkıcı Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in boşanma aşamasında bir skandal patlamış ve Gedik'in şarkıcı İntizar ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.