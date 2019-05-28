Cezası ertelenmişti! Gizem Karaca'ya soruşturma açıldı

Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, İzmir'deki yeni evi için ünlü bir markanın kataloğundan kendisine beyaz eşya baktı. Karaca, yeni evi için distribütör Barış Yıldızsoy'dan 120 bin liralık beyaz eşya aldı ve altı ay sonra teslim edileceğine dair anlaştı.