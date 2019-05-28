SON DAKİKA
TSK'dan son dakika operasyon komandolar Kuzey Irak'a girdi ATAK helikopterleri vuruyor işte ilk görüntüler Haberin devamı.

Cezası ertelenmişti! Gizem Karaca'ya soruşturma açıldı

Cezası ertelenmişti! Gizem Karaca'ya soruşturma açıldı

Gizem Karaca, geçtiğimiz hafta aldığı beyaz eşyaların parasını ödemesine rağmen kendisine ulaştırılmadığına dair suç duyurunda bulunmuştu. Distribütörün eşyaları teslim ettim demesi üzerine ortalık karıştı.

Cezası ertelenmişti! Gizem Karaca'ya soruşturma açıldı - Sayfa 1

Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, İzmir'deki yeni evi için ünlü bir markanın kataloğundan kendisine beyaz eşya baktı. Karaca, yeni evi için distribütör Barış Yıldızsoy'dan 120 bin liralık beyaz eşya aldı ve altı ay sonra teslim edileceğine dair anlaştı.

110
Cezası ertelenmişti! Gizem Karaca'ya soruşturma açıldı - Sayfa 2

Karaca, bu süreçte beyaz eşyalar için ödemesi gereken 120 bin lirayı ödedi fakat altı ayın ardından eşyaların ona ulaşması gerektiğinde bahanelerle karşılaştığını iddia etti. Dolandırıldığını düşünen Gizem Karaca, Barış Yıldızsoy'u savcılığa şikayet etmişti.

210
Cezası ertelenmişti! Gizem Karaca'ya soruşturma açıldı - Sayfa 3

Sabah'ın haberine göre; Malları teslim ettiğini belirten satıcı Yıldızsoy, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu. 

310
Cezası ertelenmişti! Gizem Karaca'ya soruşturma açıldı - Sayfa 4

Faturaları delil olarak sunan Yıldızsoy'un şikayeti üzerine Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.

410