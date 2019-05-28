Cezası ertelenmişti! Gizem Karaca'ya soruşturma açıldı
Gizem Karaca, geçtiğimiz hafta aldığı beyaz eşyaların parasını ödemesine rağmen kendisine ulaştırılmadığına dair suç duyurunda bulunmuştu. Distribütörün eşyaları teslim ettim demesi üzerine ortalık karıştı.
Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, İzmir'deki yeni evi için ünlü bir markanın kataloğundan kendisine beyaz eşya baktı. Karaca, yeni evi için distribütör Barış Yıldızsoy'dan 120 bin liralık beyaz eşya aldı ve altı ay sonra teslim edileceğine dair anlaştı.
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Karaca, bu süreçte beyaz eşyalar için ödemesi gereken 120 bin lirayı ödedi fakat altı ayın ardından eşyaların ona ulaşması gerektiğinde bahanelerle karşılaştığını iddia etti. Dolandırıldığını düşünen Gizem Karaca, Barış Yıldızsoy'u savcılığa şikayet etmişti.
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Sabah'ın haberine göre; Malları teslim ettiğini belirten satıcı Yıldızsoy, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu.
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Faturaları delil olarak sunan Yıldızsoy'un şikayeti üzerine Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.
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