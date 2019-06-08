Ceza'nın acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü rapçi, dün sosyal medya hesabından, ''“Büyük Beşiktaşlım Babam ‘Danyal Özçalkan’ bu gece Hakkın rahmetine kavuştu” diye yazan Ceza, “Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum. cenaze bugün (CUMA) ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii nden kalkacaktır. Tüm dostlara” diyerek acı haberi duyurmuştu.