Ceza'nın acı günü! Babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü rapçi Ceza'nın babası Danyal Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü rapçi, dün sosyal medya hesabından, ''“Büyük Beşiktaşlım Babam ‘Danyal Özçalkan’ bu gece Hakkın rahmetine kavuştu” diye yazan Ceza, “Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum. cenaze bugün (CUMA) ikindi namazından sonra Üsküdar Çinili Camii nden kalkacaktır. Tüm dostlara” diyerek acı haberi duyurmuştu.
Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Danyal Özçalkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Ceza gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, tabuta sarılan Ayben babası için gözyaşı döktü.
Ayben, babasının tabutu üzerine 34 numaralı "Danyal" yazan Türkiye forması bıraktı. Cenaze törenine; ailesi, yakınları ve Ceza'nın arkadaşları katıldı. Danyal Özçalkan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Ceza, "Acı günlerden birini yaşıyorum. Bundan sonra hayat farklı olacak, bu acıyı yaşayanlar daha iyi bilir. Herkese sabır diliyorum" dedi.