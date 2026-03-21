Cezalı duruma düşmeyin... 31 Mart'a kadar bunu yapmayan yandı! Sınırı geçiyosa...

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışanlar arasındaki "vergi sorumluluğu" yanılgısına dikkat çekti. Verginin sadece maaş bordrosuyla sınırlı kalmadığını belirten Karakaş, belirli bir gelir eşiğini aşanların şahsen beyanname vermesi gerektiğini hatırlattı. Yanlış bilinen "otomatik kesinti yeterlidir" algısının, ileride çalışanlar için ciddi cezai yaptırımlara yol açabileceği vurgulandı.
'Vergim zaten maaşımdan kesiliyor' diyenler dikkat! Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’tan milyonları ilgilendiren kritik uyarı geldi. Hangi çalışanlar beyanname vermek zorunda? Kimler vergi cezası riskiyle karşı karşıya? 31 Mart son tarihine kadar bilmeniz gereken her şeyi adım adım sıraladık. İşte detaylar...
Belirli gelir seviyelerini aşan çalışanların, yasal olarak gelir beyanı yapmakla yükümlü olduğunu ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yaptırımlarla karşılaşılabileceğini ifade etti.
EMEYENE CEZA: 31 MART'A KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR! SINIRI GEÇİYORSA...
Türkiye’de pek çok çalışanın “vergim zaten maaşımdan kesiliyor” düşüncesiyle hareket ettiğini ancak bu yaklaşımın mevzuat açısından doğru olmadığını vurgulayan Karakaş, ücret geliri elde eden kişilerin de bazı şartlarda doğrudan vergi mükellefi sayıldığını hatırlattı.
Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında konuyu değerlendiren Karakaş, vergiye tabi ücret tanımının yalnızca net maaştan ibaret olmadığını aktardı. Prim, ikramiye, huzur hakkı, çeşitli ödenekler ve bazı tazminatların da bu kapsama girdiğini belirtti.