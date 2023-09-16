Cezaevinden izinli çıktı eşini 51 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Eniştesi 'seni aldatıyor' demiş
KONYA'da, cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in (26), dini nikâhla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (26) 51 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil Güney'in verdiği ifadeden Damla Dakım'ı öldürmesiyle ilgili kan donduran ayrıntılar çıktı.
Konya'da geçtiğimiz günlerde cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş'in (26), dini nikahlı eşi Damla Dakım'ı (26) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Eniştesi 'seni aldatıyor' demiş
8 yıldır cezaevinde bulunan hükümlü Neşet Güneş, olaydan iki gün önce cezaevinden 10 günlüğüne izinli çıktı. İddiaya göre Güneş'in eniştesi, Damla Dakım'ın kendisini aldattığını söyledi.
Telefonunu alınca mesajlar yakaladı
Bunun üzerine Dakım'ı takibe alan Güneş, telefonunda mesajlar yakaladı. Çıkan tartışmada Dakım'ı 51 yerinden bıçaklayan Güneş, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine eve gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.