Cezaevindeki Engin Polat'a öyle bir yerden telefon geldi ki... Kasım'a kadar bekleyin
Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla hakkında 8 yıl hapis istenen Engin Polat'ın 19 gün sonra yaptığı telefon görüşmesi dinlemeye takıldı. Arayanın konumu ise şaşırtıcıydı. Çünkü Polat, Maltepe Cezaevi'nden aranıyordu. Görüşmenin konusu Barış Boyun ve çetesiydi. İşte o görüşmenin ayrıntıları...
Banu Parlak'ın 4 saat arayla dükkanı 2 kez taranmıştı ve tetiği çekenlerin ardından 'Daltonlar' çıkmıştı. Saldırı emrini verdiği iddia edilen Polatlara ise cezaevinden esrarengiz bir telefon geldi. Kara para soruşturması kapsamında telefonları dinlenen Engin ve Dilan Polat'ın o görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.
1 Ekim Pazar günü Dilan Polat ile aralarında husümet olan Banu Parlak'ın Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlandı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı ve o kişiler Daltonlar çetesi üyesiydi.
İddiaya göre aracılar üzerinden baba Sezgin Polat iletişime geçmişti. Sezgin Polat kara para soruşturmasından tutuklandıktan 10 gün sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilip sorgulanmasının nedeni de işte buydu.
Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasının ardından bu kez namlular Dilan ve Engin Polat'ın iş yerlerine çevrildi. İki gün arayla ateş açıldı.