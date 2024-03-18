Cezaevindeki Engin Polat'a öyle bir yerden telefon geldi ki... Kasım'a kadar bekleyin

Banu Parlak'ın 4 saat arayla dükkanı 2 kez taranmıştı ve tetiği çekenlerin ardından 'Daltonlar' çıkmıştı. Saldırı emrini verdiği iddia edilen Polatlara ise cezaevinden esrarengiz bir telefon geldi. Kara para soruşturması kapsamında telefonları dinlenen Engin ve Dilan Polat'ın o görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.