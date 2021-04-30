Cezaevindeki domates sorusu şaşkına çevirdi 'Birden bir şey koptu' deyip Halil Sezai anlattı!
Yaşlı komşusuna şiddet uyguladığı için geçen yıl 43 gün cezaevinde kalan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun hapishane hayatıyla ilgili sözleri olay oldu.
İncir Reçeli filmi ve İsyan şarkısıyla adını duyuran Halil Sezai Paracıkoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Programda bilinmeyenleri anlatan Sezai'nin açıklamaları herkesi şaşırttı.
Dışarıdan göründüğü gibi biri olmadığını ifade eden 41 yaşındaki sanatçı, yaptığı işlerden dolayı insanların kendisini farklı tanıdığını söyledi.
Armağan Çağlayan'ın YouTube programında konuşan Sezai, pesimist bir insan olduğunu da belirtirken, geçtiğimiz yıl girdiği cezaevi süreci hakkında da açıklamalarda bulundu.
Çocukluk yıllarından bahseden Sezai, "Müzik çocukluktan beri hayatımda vardı. Eskişehir'de büyüdüm. Annem öğretmen, babam da muhasebe uzmanıydı. Babam gitar da çalıyordu. Annem doğum günü hediyesi gitar almıştı. 14-15 yaşlarında ilk bestelerimi yapmaya başladım." dedi.