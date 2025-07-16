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Cezaevindeki Adnan Oktar'dan yeni fotoğraf! Son hali gündem oldu

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Cezaevindeki Adnan Oktar'dan yeni fotoğraf! Son hali gündem oldu

Cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın son hali avukatı tarafından paylaşıldı. Avukat, Oktar'ın cezaevinde gençleştiğini, sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.

Cezaevindeki Adnan Oktar'dan yeni fotoğraf! Son hali gündem oldu - Resim: 1

Silahlı suç örgütü liderliği başta olmak üzere çeşitli suçlardan hüküm giyen Adnan Oktar hakkında yeni gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

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Cezaevindeki Adnan Oktar'dan yeni fotoğraf! Son hali gündem oldu - Resim: 2

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ve beraberindeki sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını inceleyerek, Oktar’a verilen ağır hapis cezasını onamıştı.

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Cezaevindeki Adnan Oktar'dan yeni fotoğraf! Son hali gündem oldu - Resim: 3

Adnan Oktar'ın son hali

2018 yılından bu yana cezaevinde bulunan Oktar'ın cezaevi sürecindeki son hali, sosyal medyada ve kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu.

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Cezaevindeki Adnan Oktar'dan yeni fotoğraf! Son hali gündem oldu - Resim: 4

Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali avukatı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Avukat, Oktar'ın dış görünüşüne ve sağlığına dair bilgiler de paylaştı. Avukatın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

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