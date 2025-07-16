Cezaevindeki Adnan Oktar'dan yeni fotoğraf! Son hali gündem oldu
Cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın son hali avukatı tarafından paylaşıldı. Avukat, Oktar'ın cezaevinde gençleştiğini, sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.
Silahlı suç örgütü liderliği başta olmak üzere çeşitli suçlardan hüküm giyen Adnan Oktar hakkında yeni gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ve beraberindeki sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını inceleyerek, Oktar’a verilen ağır hapis cezasını onamıştı.
Adnan Oktar'ın son hali
2018 yılından bu yana cezaevinde bulunan Oktar'ın cezaevi sürecindeki son hali, sosyal medyada ve kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu.
Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali avukatı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Avukat, Oktar'ın dış görünüşüne ve sağlığına dair bilgiler de paylaştı. Avukatın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: