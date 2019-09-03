Cezaevinde ünlenen Jeremy Meeks serbest kalınca Türkiye'de ortaya çıktı
Cezaevinden fotoğraflarının internette yayılmasının ardından bir anda dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks, kendi markasını oluşturmak için Türkiye'ye geldi.
Cezaevinden çıkmasının ardından onlarca modellik teklifi alan Jeremy Meeks, iş yapmak için Türkiye'yi seçti. Kendi adıyla üretilecek giyim markası için İstanbul’a gelen Meeks, 15 milyon Euro değerinde marka kurmaya hazırlanıyor.
Bunun için bir Türk firması ile anlaşma yapan Meeks, kendi adıyla anılacak koleksiyon için kadın ve erkek ürünleri satmayı planlıyor. Öte yandan ürünleri dört ay sonra satışa çıkacak olan Meeks, önceki gün İstanbul gecelerinde görüntülendi.
Kuruçeşme'de bulunan bir mekânda eğlenen manken, sabaha karşı çıkış yaptı. Hızlı adımlar ile kendisini bekleyen özel araca binen Meeks, gazeteciler ile konuşmak istemedi ve oradan ayrıldı.
Eşini de aldatmıştı: Hapishaneden çıktıktan sonra modellik yapmaya başlayan, evli ve üç çocuk babası 33 yaşındaki Meeks, 2017 yılında Topshop'ın varisi ile Bodrum'da samimi yakınlaşmalarıyla objektiflere yansımıştı.