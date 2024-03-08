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Cezaevinde boş durmuyor! Dilan Polat kendisine yeni hobi buldu

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Cezaevinde boş durmuyor! Dilan Polat kendisine yeni hobi buldu

Dilan Polat, hapishanede boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladı. Polat, Sevim Alan'a da özel bir süs eşyası yaparak hediye etti. Alan, adının yazılı olduğu süsü sosyal medya hesabından paylaştı.

Cezaevinde boş durmuyor! Dilan Polat kendisine yeni hobi buldu

Sosyal medyada lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın çiftinin hayatı bir gecede değişmişti.

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Cezaevinde boş durmuyor! Dilan Polat kendisine yeni hobi buldu

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hâlâ cezaevinde.

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Cezaevinde boş durmuyor! Dilan Polat kendisine yeni hobi buldu

İkili ve yakınlarının serbest kalıp kalmayacağı ve davanın nasıl seyredeceği merakla takip ediliyor.

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Cezaevinde boş durmuyor! Dilan Polat kendisine yeni hobi buldu

Polat'ın cezaevindeki yaşama adapte olmak için kendisine yeni uğraşlar bulduğu iddia edildi.

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