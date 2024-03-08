Cezaevinde boş durmuyor! Dilan Polat kendisine yeni hobi buldu
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Dilan Polat, hapishanede boncuklardan süs eşyaları yapmaya başladı. Polat, Sevim Alan'a da özel bir süs eşyası yaparak hediye etti. Alan, adının yazılı olduğu süsü sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medyada lüks paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın çiftinin hayatı bir gecede değişmişti.
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hâlâ cezaevinde.
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İkili ve yakınlarının serbest kalıp kalmayacağı ve davanın nasıl seyredeceği merakla takip ediliyor.
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Polat'ın cezaevindeki yaşama adapte olmak için kendisine yeni uğraşlar bulduğu iddia edildi.
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