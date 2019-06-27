Ceza yiyen yaşlı adam arkadaşını çağırdı ama o da ceza yedi

Antalya’da yediği trafik cezasından dolayı motosikleti bağlanmayla karşı karşıya kalan yaşlı adam, yardım için çağırdığı arkadaşının da evrakları eksik çıkınca ikisi de ceza yemekten kurtulamadı. Trafik polisleri ve sürücüler arasındaki diyaloglar gülümsetti.