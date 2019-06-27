Ceza yiyen yaşlı adam arkadaşını çağırdı ama o da ceza yedi
ANTALYA'da ehliyeti yetersiz olduğu için ceza yiyen yaşlı adam, motosikletini bağlanmaktan kurtarmak için çağırdığı arkadaşının da evrakları eksik çıkınca o da ceza yemekten kurtulamadı.
Antalya’da yediği trafik cezasından dolayı motosikleti bağlanmayla karşı karşıya kalan yaşlı adam, yardım için çağırdığı arkadaşının da evrakları eksik çıkınca ikisi de ceza yemekten kurtulamadı. Trafik polisleri ve sürücüler arasındaki diyaloglar gülümsetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde uygulama yaptı.
Ekipler, durdurduğu 07 BKJ 14 plakalı motosiklet sürücüsü Mevlüt Ortakalaycı’ya (72) yetersiz ehliyetten dolayı 1002 lira ceza yazıldı.
Motosikleti bağlanma ile karşı karşıya kalan Ortakalaycı’ya ekipler, ehliyetli birinin gelmesi halinde motosikletini alabileceği bildirildi. Bunun üzerine Ortakalaycı, A2 ehliyeti bulunan en yakın arkadaşı Hüseyin Yaşoğlan’dan (70) yardım istedi.