Ceza babasını kaybetti! Seneler sonra Sagopa Kajmer'den Ceza paylaşımı

Gözyaşlarına boğulan Ceza ise, “Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda. Bundan sonra hayat tabi ki farklı olacak. Bunu yaşayan insanlar daha iyi bilir. Bu acıyı yaşayan herkese ve sevdiklerime sabır diliyorum” dedi.