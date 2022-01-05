Çeyrek altının yerini alacak! İslam Memiş'ten gümüş için flaş tahmin!

Gümüş fiyatları hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılırken emtia piyasalarındaki bu kayıpların nedenini Fed’in piyasaları manipüle etmesine bağlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Gümüşün ons fiyatı Amerikan Merkez Bankası Fed politikalarından dolayı baskı altında kaldı ve değer kaybetti. Altın ve gümüş rasyosunda yaşanan yükselişin de burada etkili olduğunu gördük. Özellikle altın gümüş rasyosundaki bu yükseliş trendi son aylarda kendini düşüşe bıraktı ama Fed’in manipülasyonu karşısında değer kaybettiğini gördük” dedi.