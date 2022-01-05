Çeyrek altının yerini alacak! İslam Memiş'ten gümüş için flaş tahmin!
Altın, dolar ve Euro’daki fiyat dalgalanmalarına gümüş de eklenecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hem gram hem de ons tarafında fiyatların neredeyse 2 kat değer kazanacağı yorumunda bulundu.
Amerikan Merkez Bankası (Fed) 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadele etmek için para politikasında sıkılaştırma adımlarına başladı. Bu adımlarla beraber altının ons fiyatında olduğu gibi gümüşün ons fiyatında da baskı yaşandı. Yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyen gümüşün ons fiyatı, 2021 yılını yüzde 12’ye yakın değer kaybıyla kapattı. Türkiye'de en çok yatırım yapılan emtialar arasında bulunan gümüşün gram fiyatı 9,95 TL’den, ons fiyatı ise 22,95 dolardan işlem görüyor.
Mynet'in haberine göre analistler gümüş fiyatının 23 dolar/ons seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde fiyatların yukarı yönde tırmanışını sürdürmesini bekliyor. MKS Pamp Group tarafından yayımlanan değerli metaller raporunda gümüş fiyatının ortalama fiyatının 28 dolar seviyesinde olması bekleniyor.
Gümüş fiyatları hakkında çeşitli değerlendirmeler yapılırken emtia piyasalarındaki bu kayıpların nedenini Fed’in piyasaları manipüle etmesine bağlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Gümüşün ons fiyatı Amerikan Merkez Bankası Fed politikalarından dolayı baskı altında kaldı ve değer kaybetti. Altın ve gümüş rasyosunda yaşanan yükselişin de burada etkili olduğunu gördük. Özellikle altın gümüş rasyosundaki bu yükseliş trendi son aylarda kendini düşüşe bıraktı ama Fed’in manipülasyonu karşısında değer kaybettiğini gördük” dedi.
“Dünyada enflasyon artmaya devam ediyor. Özellikle enflasyonu satın almayan bir emtia fiyatı var karşımızda” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Yaklaşık 6 aydır Amerika’da piyasalar açılır açılmaz altın ve gümüş sattılar. Çünkü buradaki tek hedef insanları geçici enflasyona inandırmaktı. Özellikle son 6 aydır Fed tarafından geçici enflasyon söylemiyle baskılanan emtia fiyatlarında son aylarda toparlanma gördük. Çünkü Fed ve Fed üyeleri geçici enflasyon söyleminden çıktılar ve gerçeği itiraf ettiler” diye konuştu.