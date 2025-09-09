Çeyrek altın 8 bin lirayı aştı! Altın fiyatları rekora doymuyor, faiz kararı sonrası resmen uçacak
Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Doların zayıflaması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin artması, altının ons fiyatını 3 bin 600 doların üzerine taşıdı. Çeyrek altın da 8 bin lirayı aşmış durumda...İşte altın piyasasında son rakamlar...
"Güvenli liman" varlıklardan altın, jeopolitik risklerin yanı sıra artan faiz indirimi beklentisi ve ABD'nin borcunun 37 trilyon doların üzerine çıkmasının ülkenin ödeme gücüne ilişkin eleştirel yaklaşımların artmasının etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.
Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 659,36 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının ons fiyatının bir haftada yaklaşık yüzde 5 artması dikkati çekti.
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gramı yeni güne alış ağırlıklı başladı ve 4 bin 840 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 980 liradan satılıyor.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ahaber'e yaptığı değerlendirmede altın fiyatları için 2026 yılını işaret etti.